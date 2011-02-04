Уряд ухвалив рішення про поетапну зміну комунальних тарифів у 2011 році

Уряд ухвалив рішення про поетапну зміну комунальних тарифів упродовж 2011 року, залежно від ситуації на ринку комунальних послуг.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ повідомив під час зустрічі з керівником місії Міжнародного валютного фонду Атанасіосом АРВАНІТІСОМ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою співпраці України з Міжнародним валютним фондом, тарифи на газ для населення з 1 квітня 2011 року мають бути повторно підвищені на 50% (перше підвищення ціни на газ для населення і підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення, відповідно до вимоги МВФ відбулося в липні 2010 р.)

З 1 по 11 лютого в Україні працює місія МВФ для чергового перегляду умов програми співпраці.

В уряді України сподіваються уникнути необхідності підвищення на 50% тарифів на газ з 1 квітня. Зокрема, перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ висловив надію, що в результаті переговорів з Міжнародним валютним фондом вдасться уникнути необхідності підвищення ціни на газ для населення на 50% з 1 квітня цього року.

13 липня 2010 року Національна комісія регулювання електроенергетики своїми постановами збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення.