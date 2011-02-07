Скандальне будівництво біля метро «Театральна» у Києві зупинять до 9 лютого - Попов

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що скандальне будівництво біля станції метро «Театральна» має бути зупинено до найближчої середи, 9 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні під час апаратної наради із заступниками голови КМДА, керівниками структурних підрозділів та комунальних підприємств столиці.

“Що стосується вулиці Богдана Хмельницького – будівництва біля метро «Театральна» - воно повинно бути припинено або сьогодні, або завтра. Там завершують роботи, як мені власники повідомили, по консервації цього об’єкту. Їхні аргументи: якщо зараз зупинити, то можемо затопити метро”, - зауважив О.ПОПОВ.

Він звернувся до профільних підрозділів КМДА з вимогою перевірити, наскільки відповідає дійсності заява забудовника і наскільки зупинка будівництва може призвести до аварії.

“І максимум до середи ми повинні цей об’єкт зупинити, доопрацювати юридичну сторону і рухатись вперед”, - наголосив керівник КМДА.

О.ПОПОВ також повідомив, що минулого тижня у міськдержадміністрації було доопрацьовано пропозиції, у тому числі голів РДА, стосовно скандальних об’єктів будівництва.

“У нас підготовлений перелік. Управління юридичне та архітектури частину з цих питань проробили, а частину додаткових потрібно ще доопрацювати. Тому максимум до четверга свої висновки відносно законності початку будівництва чи виданих документів на виділення земельних ділянок розглянути і по кожній з цих проблемних ділянок надати інформацію і пропозиції вашого бачення щодо законного зупинення чи ліквідації на цій дялнці”, - звернувся О.ПОПОВ до профільних управлінь КМДА.

