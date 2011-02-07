Київська влада обіцяє за три роки побудувати житло всім ошуканим в афері “Еліта-Центр”

У Київській міській держадміністрації планують, що за три найближчі роки зможуть побудувати житло для всіх ошуканих вкладників “Еліта-Центр”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ.

“По Еліта-центр в нас програма, яка вже реалізується. Ми почали давати житло для тих людей, які постраждали в цьому проекті. За моїми розрахунками це приблизно 1 млрд. грн., які потрібно знайти місту для того, щоб забезпечити 1 тис. 100 людей, які ошукані”, - зазначив він.

До цього О.ПОПОВ додав: “За 3 роки ми плануємо віддати відповідну кількість житла”.

Він нагадав, що житло для постраждалих будує “Київміськбуд”, а заселяються в нові квартири люди, яких в списках подають в КМДА організації, які представляють інтереси ошуканих.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, у результаті будівельної афери «Еліта-Центру», що була розкрита в лютому 2006 року в Києві, постраждали 1 тис. 760 чоловік. Всього у інвесторів шахрайським шляхом вкрадено більш як 100 млн. дол.