Вартість будівельно-монтажних робіт у 2010 році зросла на 16%

У січні-грудні 2010 року вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 15,8%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2010 року вартість будівельно-монтажних робіт зросла на 1,3%, порівняно з листопадом 2010 року, і на 18,9% – порівняно з груднем 2009 року.

У Держкомстаті зазначили, що за січень-грудень ц.р. вартість робіт з будівництва житлових будинків зросла на 13,5%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, з будівництва нежитлових споруд – на 15%, з будівництву транспортних споруд – на 19,3%, з будівництва трубопроводів, комунікацій і ліній електропередач – на 19,6%, з будівництва комплексних промислових споруд – на 17,9%, з будівництва інших інженерних споруд – на 13%.

Довідка УНІАН. У 2009 році вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 11,3%, порівняно з 2008 роком. У 2008 році вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 35,3%, порівняно з 2007 роком.