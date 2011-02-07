Депутати пропонують звільнити частину громадян від сплати пені за невчасну оплату ЖКП

Народні депутати України Юрій СЕРБІН і Микола ПОТАПЧУК (БЮТ) пропонують звільнити окремі категорії громадян від сплати пені за невчасну оплату житлово-комунальних послуг.

Про це йдеться в законопроекті №8071 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про звільнення окремих категорій громадян від пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги та забезпечення збільшення заробітної плати працівникам виконавців/виробників житлово-комунальних послуг», внесеному до Верховної Ради України 4 лютого 2011 року.

Згідно з документом, розміщеним на сайті парламенту, від нарахування й стягнення пені за невчасну оплату ЖКП пропонується звільнити громадян України, перед якими існує заборгованість із виплати заробітної плати, пенсії, стипендії, іншої грошової виплати, дохід яких не перевищує прожиткового мінімуму на одну людину на місяць.

При цьому автори законопроекту пропонують встановити, що до витрат на надання/виробництво ЖКП суб`єктами природних монополій не можуть включатися: суми безнадійної дебіторської заборгованості й відрахування в резерв сумнівних боргів; суми неустойки (штраф, пеня); суми коштів або вартість товарів, що добровільно передаються іншим юридичним і фізичним особам, у т.ч. у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, благодійної, спонсорської та шефської допомоги; суми втрат від псування й пошкодження цінностей; собівартість реалізованих виробничих запасів; витрати на утримання об`єктів соціально-культурного призначення.

Документом передбачається, що в разі здійснення виконавцями/виробниками ЖКП заходів із енергозбереження, які привели до економії енергоносіїв при виробництві послуг, зменшення споживання паливно-енергетичних і водних ресурсів, до зменшення втрат при їх транспортуванні й постачанні, органи місцевого самоврядування залишають на 3 роки тарифи на рівні, встановленому до здійснення зазначених заходів.

Якщо впродовж такого періоду збільшуються витрати на виробництво ЖКП, то, відповідно, корегується рівень тарифів Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг.

При цьому 50% отриманого внаслідок таких заходів додаткового прибутку виконавців/виробників житлово-комунальних послуг направляється до фонду заробітної плати цих виконавців/виробників за умови якісного надання ЖКП, що підтверджується органом місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року Верховна Рада змінила статтю 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги».

Зокрема, її викладено в такій редакції: «Дія цього Закону припиняється 1 січня 2011 року. Нарахування й стягнення пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги здійснюються на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року».

22 грудня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги».