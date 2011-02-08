Рівень капіталовкладень в нерухомість Києва зріс на 1,5%

Рівень капіталовкладень в нерухомість Києва в січні зріс на 1,5%, в порівнянні з січнем 2010 року, – до 21,5 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі агентства нерухомості «Благовіст».

«Оскільки січень традиційно є місяцем невисокої ділової активності, його показники некоректно порівнювати з результатами грудня. Грудень-2010 був найвищою точкою минулого року. Рівень капіталовкладень у нерухомість в грудні склав 65,7 млн. дол. при 903 проведених протягом місяця операціях. У грудні реалізувалася велика частина відкладеного протягом року попиту; були завершені операції, оформлення пакету документів за якими було розтягнуто на 1,5-2 місяці через зміну бюрократичних процедур», - відзначила генеральний директор АК «Благовіст» Ірина ЛУХАНІНА.

За даними агентства, найбільша кількість операцій у січні 2011 року відбулася в сегменті до 100 тис. дол. – 69% від загальної кількості операцій. Даний сегмент представлений переважно однокімнатними квартирами площею 22-60 кв. м, які розташовані практично у всіх районах Києва, окрім центру. Двокімнатні квартири даної цінової категорії мають метраж 43-76 кв. м і розташовані на Борщагівці, Позняках, Виноградарі, Солом’янці, Печерську (хрущовський фонд), Оболоні, Соцмісті. Трикімнатні квартири площею 54-80 кв. м знаходяться переважно на Троєщині, а також Чоколівці, Позняках, Соцгмісті, Теремках, Оболоні. Найдорожчим об`єктом, проданим в цій ціновій категорії в січні, була однокімнатна квартира в новому будинку на вул. Гетьмана вартістю 99 500 дол.

Цінова категорія 100-200 тис. дол. в січні склала 27,5% від загальної кількості операцій. Цей сегмент був представлений більшою мірою дво- і трикімнатними квартирами. Двокімнатні квартири площею 52-92 кв. м розташовані на Осокорках, Шулявці, Чоколівці, Печерську і в Шевченківському р-ні. Трикімнатні квартири метражем 60-120 кв. м знаходяться на Оболоні, Позняках, Солом’янці, Татарці, в Печерському і Святошинському районах.

У ціновому діапазоні 200-300 тис. дол. укладено 3,5% операцій. Тут домінують трикімнатні квартири площею від 90 до 112 кв. м на Липках і Оболонських Липках. Також представлені двокімнатні квартири 70-85 кв. м в центрі столиці (Печерський і Шевченківський райони), а також чотирикімнатні апартаменти. У січні 2011 в даній категорії були представлені великі земельні ділянки в Києво-Святошинському і Одеському напрямах.

Довідка УНІАН. Агентство нерухомості «Благовіст» було засновано в 1993 році. На сьогоднішній день в Києві працює 10 філіалів агентства.