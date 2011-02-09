Вартість економ-житла на первинному ринку Харкова зросла на 1,3%

Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку Харкова в січні ц.р. зросла на 1,3%, порівняно з груднем 2010 р. - до 5585 грн./кв.м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації «Авантаж».

Згідно з повідомленням, у січні середня вартість житла бізнес-класу зросла на 1,3% - до 8897 грн. за кв. м, а вартість житла преміум-класу знизилася на 0,1% - до 13608 грн. за кв.м.

На думку фахівців служби маркетингу корпорації «Авантаж», зниження ціни на житлі преміум-класу пов`язане з коливанням курсу валют, а подорожчання житла бізнес- і економ-класу викликане зміною цінової політики компаній-лідерів ринку.

За даними компанії, до виведення на ринок первинної житлової нерухомості Харкова в січні 2011 року заявлено один новий об`єкт - житловий комплекс бізнес-класу. Початок реалізації проекту запланований на березень цього року.

Довідка УНІАН. Інвестиційно-будівельна корпорація «Авантаж» здійснює діяльність у чотирьох напрямках: девелопмент, будівництво, інвестиційна діяльність і корпоративне управління підприємствами.