Представники громадськості: Президент ігнорує наші вимоги у законі про містобудівну діяльність

Представники громадськості заявляють про ігнорування Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ їхніх вимог у ветованому законі про регулювання містобудівної діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили на прес-конференції у Києві.

Член ради товариства охорони пам’яток історії і культури Богдан КОЖУШКО зазначив, що внесені Президентом у тексті вето пропозиції до закону не враховують ті позиції, на яких наполягає громадськість. Він нагадав, що чинне законодавство досить чітко регулює процедуру проведення громадських слухань при ухваленні рішень про будівництво нових об’єктів, і громадські організації закликали главу держави перенести відповідний розділ у текст нового закону, однак це не було зроблено.

Разом із тим, за словами Б.КОЖУШКА, внесені Президентом пропозиції зберігають громадські слухання лише “на папері”, і жодної відповідальності забудовників за те, що вони не дослуховуватимуться до думки людей або порушуватимуть правила містобудування, до закону вносити не планують. Він додав, що предмет громадських слухань максимально звужено і фактично вони втратять свою функцію.

Як зазначили експерти, Президент також не виконав їхню вимогу передбачити у законі обов’язкове проведення археологічної та екологічної експертизи при плануванні будівництва нових об’єктів. Як зауважив представник ініціативи “Збережемо старий Київ” Ігор ЛУЦЕНКО, вето Президента є номінальним, “декоративним”. “Жодних наших вимог не було виконано”, – заявив він.

У свою чергу, керівник агентства журналістських розслідувань “Свідомо” Єгор СОБОЛЄВ розкритикував доручення Президента Кабінету міністрів щодо розробки окремого законопроекту про персоніфікацію відповідальності за порушення норм будівництва. Він зазначив, що насправді Президент чітко усвідомлює, наскільки малоймовірним є ухвалення народними депутатами такого закону. Є.СОБОЛЄВ пояснив, що у кожній як провладній, так і опозиційній фракції, є лобісти бізнесменів-забудовників, які не допустять прийняття окремого документу щодо відповідальності за порушення норм будівництва.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» і повернув його до Верховної Ради зі своїми пропозиціями. Верховна Рада ухвалила цей запропонований урядом закон 13 січня 2011 року. В уряді стверджують, що закон значно спрощує і удосконалює всі етапи містобудівної діяльності і здешевить будівництво, як мінімум, на третину.

Тим часом представники громадськості занепокоєні тим, що у законі передбачено усунення громадськості від контролю над забудовою міста.

Зокрема, закон обмежує можливості місцевих громад та їх представників в особі рад впливати на процеси забудови. Згідно з чинним законодавством, місцеві ради мають повноваження затверджувати всі містобудівні документи. Відповідно ж до нового закону, місцеві ради позбавляються права затверджувати будь-які плани, окрім генерального, а громадські слухання тепер можна буде проводити тільки при ухваленні Генерального плану.