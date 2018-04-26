БЛИЗНЮКівський рецепт економії: пенсіонерам "уріжуть" квадратні метри?

Оплата комунальних послуг, як з`ясувалося, - біда не тільки населення, а й влади. Причому з цієї біди вона активно шукає вихід. Підвищення тарифів, а однією з важливих умов надання позики Міжнародним валютним фондом було і залишається довести ціну на газ і ЖКП до економічно обґрунтованої, позначилося не тільки на гаманцях українців, але і на державній казні, яку вже котрий рік намагаються латати, та все ніяк не виходить. Бюджет України, який МВФ наполегливо рекомендує заощаджувати, тане на очах, розпорошуючись на соцвиплати – дотації, субсидії, матеріальну допомогу. А як інакше – вижити в таких цінових умовах більшості українців не під силу. Виходить замкнуте коло – підвищуємо оплату і тут же її компенсуємо, зміст цих операцій простий – підвищуємо в рази, виділяємо – на 10 гривень більше. Хіба не економія? Але й того замало – вирішили деякі, наближені до «трону». Приміром, голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк вважає, що держава повинна переселити самотніх пенсіонерів з великих квартир у «малогабаритне житло». Так він прокоментував «ініціативу» комунальних служб регіону – пенсіонери віддають державі свої «великогабаритні» квартири, натомість отримують житло з меншою площею.

А. Близнюк упевнений, що таким чином держава стимулюватиме громадян скорочувати свої витрати на оплату комунальних платежів. «От живе жінка одна в трикімнатній квартирі, вона має пільги. Ви не забувайте, що крім субсидій, є ще пільги... І до того часу, поки їй буде вигідно ні за що не платити і жити в трикімнатній квартирі, вона там буде жити. А як тільки вона відчує, що їй потрібно платити за трикімнатну одну суму, а за однокімнатну – в три рази меншу, вона зрозуміє, що краще їй не позичати гроші чи на когось ображатися. Тоді з`являться стимули для таких людей. А поки є стимул тільки один: живи, а держава за тебе заплатить», - заявив губернатор.

Його ідея – потрібно створити державну систему обміну житла: «держава повинна підготувати відповідні малогабаритні (квартири), де люди зможуть спілкуватися, мати пральню, перукарню та інші послуги. Це велика робота».

Тобто, запроторити людей похилого віку в щось на зразок будинку престарілих, правда, з перукарнею... При цьому натомість отримати не якусь подобу помешкання, а справді нормальне житло. От про нього, вірніше про його оплату, варто поговорити...

Утім, здається, влада зациклилася на варіантах заощадження за рахунок пенсіонерів, пільговиків і т.п. Чому би не розібратися з тими, хто зобов`язаний (!) платити сповна, але не платить? Наприклад, чи планується застосувати подібну систему добровільно-примусового "вилучення" неоплачуваних квадратних метрів стосовно мільйонерів-мільярдерів, які місяцями ходять в боржниках, "забуваючи" оплачувати утримання нагромаджених нескінченних квадратів житлоплощі... У ЗМІ навіть прослизнули чутки, що багатії, мовляв, не можуть вони згадати всі свої квартирки, от і не встигають з квитанціями розібратися. Спробуймо тільки уявити собі картинку: бізнесмена-мільйонера "просять" регулярно оплачувати його єдину... надцятикімнатну квартиру, в якій він проживає, а решту 5-6 квартир, таких собі "ощадкнижок по-пострадянськи", звільнити – не платиш, віддавай... Або пропонують йому переселитися у VIP-гуртожиток, а наявні площі віддати на користь Батьківщини... (А що? Обговорювали ж років п`ять тому можливість будівництва гуртожитку для депутатів Верховної Ради, щоби заощадити держресурси на виділенні безкоштовного житла народним обранцям. Хоча, ідея заглухла, не встигнувши навіть визріти як слід...

Може влада не в курсі, але...

Для початку розберемося з «участю» держави в оплаті комунальних послуг, які, до речі, за її ж ініціативи стали нам не по кишені. Для однокімнатної квартири субсидія призначається на всю площу, незалежно від загальної кількості метрів. А ось на двокімнатні та більше субсидія розраховується наступним чином: 21 кв. м на кожного зареєстрованого в квартирі, та ще плюс 10,5 кв. м на всю сім`ю.

Що стосується згаданих А. Близнюком «шукачів вигоди», то, як пояснили в одному зі столичних ЖЕКів, самотньому пенсіонерові, який проживає у двокімнатній квартирі площею, наприклад, 56 кв. метрів, розраховують субсидію, виходячи з норми 21 квадратний метр, а ось 10,5 кв. м, які дораховують на сім`ю, враховуватися при виділенні дотації не будуть. Тобто, «допомога» надаватиметься тільки на 21 квадратний метр, все інше погашається повністю. І ще – тим, хто утримує квартиру самостійно, субсидію належить надавати тоді, коли витрати на комунальні послуги перевищують 15% доходу.

Може, пан Близнюк не знав таких подробиць, чи то вже настільки серйозна його опіка державними коштами?

Так ось, за даними Держкомстату, в 2010 році за субсидіями звернулися 2 млн. 256,9 тис. сімей (на 61,9% більше, ніж у 2009 р. Щоправда, це говорить більше про зниження рівня життя українців, ніж про зростання турботи з боку держави - авт.). Ці трохи більше 2 млн. сімей складають лише 8,2% їх загальної кількості в Україні.

Хочеться нагадати донецькому губернатору про зарплатні борги, які слід було би погасити державі, перш ніж підвищувати тарифи і вводити пеню. За даними Держкомстату, заборгованість населення з оплати ЖКП на 1 січня склала 11,7 млрд. грн., а зарплатний борг – 1,218 млрд. грн. Але в профспілках вважають цю цифру заниженою майже втричі, з урахуванням «сірих» виплат.

Є ще один аспект питання – ігнорування квартплати. По іншому і не назвеш поведінку наших товстосумів. В кінці минулого року, будучи міністром з питань житлово-комунального господарства, Юрій Хіврич (нині перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ) заявив, що основна частка неплатників – не пенсіонери, «вони у нас найбільш дисципліновані», не платять заможні люди. І це проблема всеукраїнського масштабу. Приміром, в Одесі влада заявляла, що головними боржниками за комуналку є власники ринків та супермаркетів, а також депутати місцевого масштабу. Боротися з цим явищем не допомогло і оприлюднення «чорних» списків. Потрапили в них, і хоч би що, чесно кажучи, всі претензії «до Філімона Купера», хіба з їхніми гаманцями не знайти лазівки в законі, щоби продовжувати вести такий звично рожевий спосіб життя...

***Житловий кодекс (ст. 109-117) не передбачає можливості виселення через комунальні борги з житла будь-якої форми власності! Цей факт цілком може використовуватися боржником в судовому захисті. Ефективними заходами багато юристів вважають накладення арешту на майно та стягнення на заробіток. Також залишається можливість «розбити» борг на 60 місяців, посилаючись на закон «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію».

Пільги і дотації по-українськи

Але, за словами А. Близнюка, існує ще одна проблема - «крім субсидій, є ще пільги»... Трохи про них. Як заявив віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, в 2011 році на виплату соціальної допомоги українцям не вистачає 160 млрд. грн. «Сьогодні в країні діє 156 різних пільг, виплат, доплат, соціальної допомоги і т.д. На цей рік для того, щоб профінансувати ці види соціальної підтримки, нам не вистачає 160 млрд. грн.», - сказав він, зазначивши, що Кабмін готовий до «чесної розмови» - «якщо ми маємо можливість – ми будемо умовно платити не 30%, а 20%».

Але це «умовно» реалізується не перший рік. Ситуацію, що склалася, зумовили масові позови українців до судів: зокрема, за підсумками 2009 року було зафіксовано понад 1 млн. звернень - 800 тис. позовів, які стосуються Пенсійного фонду, і більше 200 тис. на адресу підрозділів соціального захисту Мінсоцполітики (але до цієї цифри можна додати позови до Європейського суду з прав людини, тільки від "чорнобильців" їх там вже накопичилося близько 2 тисяч).

Про що це говорить – про те, що пільги будуть урізати, в т.ч. і субсидії. Зробити це фактично неможливо, але можна спровокувати відмову користувачів...

Почнемо з численних умов отримання субсидій. Для більшості громадян їх виконання практично неможливе.

Субсидія не призначається, якщо:

- У сім`ї є додатково одна або кілька квартир. Дачі та садові будиночки не враховуються, а приватний будинок – теж причина для відмови в субсидії, оскільки в ньому можна постійно проживати (навіть якщо він побудований в доперебудовний період);

- Сім`я придбала цю квартиру не більше року тому;

- Сім`я здає в оренду цю квартиру, чи будь-яке інше житло, яке належить комусь із прописаних в квартирі;

- У сім`ї більше однієї машини (навіть якщо вони куплені за царя Гороха);

- Протягом року перед зверненням за субсидією хто-небудь з тих, хто прописаний в квартирі, купив собі іншу квартиру/будинок, земельну ділянку, автомобіль, або ж витратив на навчання, ремонт або будівництво суму, яка більш ніж у 10 разів перевищує прожитковий мінімум (9630 грн. з 1 січня 2011 року), (якщо навіть ви збирали ці гроші роками, щоби, приміром оплатити навчання дитини, то все одно залишитеся без субсидії!);

- Хтось із членів сім`ї отримує зарплату, не заявлену в декларації про доходи, що може з`ясувати соціальний інспектор під час вибіркового обстеження умов життя сім`ї.

Що стосується останнього пункту, то багато хто вже пошкодував, що звернулися за субсидією. Наприклад, ось що мені розповіла сусідка. «Прийшла до нас інспектор і стала «роздягати» - звідки у вас комп`ютер і чому дочка не працює? Кажу, мовляв, студентка, а навчання оплатив мій брат, та й комп`ютер подарував теж він. Нам, пояснюю, субсидія точно має бути призначена. Я – прибиральниця з мінімальною зарплатою, а дочка – в інституті навчається. І тут проговорилася, що іноді вона підробляє, замінюючи мою напарницю. Мовляв, ось так і виживаємо. Інспектор розлютилася. Ага, приховуєте доходи, та я вам ще штраф «впаяю» замість субсидії. Тепер сидимо і трясемося, щоби у контору не написали, а то на вулиці опинимося...»

Шкода, що А. Близнюк поклав око тільки на зайві квартирні метри, є ще можливість отримати «відмовну» від будинку. Це може бути дача, двоповерхова, побудована ще до перебудови, в розпал соціалізму. На її утримання грошей у людей похилого віку немає, а молоді мають свої дачі, або теж не витягують фінансово. А субсидії з такою приватною власністю не дають. Продавати, звичайно, шкода – кілька десятків років підіймали сімейне гніздечко, але вочевидь доведеться, щоби не втратити право на «допомогу» і уникнути проблем з оплатою зайвих метрів... До речі, на ринку нерухомості вже з`явилося чимало таких пропозицій...

У турботі про людей похилого віку...

І ще кілька слів про «будинки щастя», куди пропонує переселити А. Близнюк людей похилого віку. Київрада в кінці 2008 року прийняла рішення про створення в столиці КП "Кращий дім" для проживання самотніх пенсіонерів. Як тоді пояснив ідею київський мер Леонід Черновецький, в такий «санаторій» зможуть переселитися самотні літні люди, квартири залишаться в їхній власності, але міська влада отримає право здавати таку квартиру в оренду за 500 дол., а "за 100 доларів бабуся буде їсти ікру, ананаси, банани... і отримувати гарне медичне обслуговування".

Потім поповзли чутки, що квартири у людей похилого віку відбирають. І мабуть не голослівні. У грудні 2010 року Київрада ліквідувала комунальне підприємство. Аргумент – затія виявилася збитковою. За офіційними даними, за час свого існування КП отримало майже 540 тис. грн., з них на утримання мешканців перераховано було 315 тис. грн. Решта коштів витрачено на виплату зарплати співробітникам підприємства.

За словами заступника голови КМДА Леоніда Новохатько, «значна частина грошей йшла в КП, а приблизно по 2 тис. грн. за кожного старого КП мало перераховувати до бюджету міста. Але за 1,5 року бюджет Києва отримав прибутку всього 4,5 тисячі гривень». При цьому він запевнив, що перевірка ніяких порушень у діяльності «Кращого дому» поки не виявила. «Він орендував приміщення пансіонату для ветеранів. Нічого туди не вклав. Тому їх мешканці переукладуть договір з пансіонатом і будуть там жити. Платити будуть, як мінімум, на 2 тис. грн. менше», - пояснив чиновник. Щоправда, за фактом передачі квартир у мерії обіцяли розібратися...

Так і не відомо, де і як живуть «щасливці» зараз? Тому, дорогі мої пенсіонери, якщо вам запропонують, як це зробив пан Близнюк, райські умови у відповідній установі, будьте пильні. Ваша старість заслуговує більшої поваги, ніж пральня... Переживши війни, «рай» радянських п`ятирічок, «веселі» дні перебудови, «будівництво» незалежності, ви заслужили вибирати – гуртожиток чи власна квартира, оплачувати 21 кв. м чи комфортно розміститися в 70 кв. м. За великим рахунком, нашим олігархам, які не перестають змагатися у світових рейтингах мільярдерів, по кишені оплатити вашу комуналку, не вдаючись до допомоги обчищеної до нитки держави.

Нана Чорна (УНІАН)