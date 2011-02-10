Українські будівничі зацікавлені в участі в проектах в Ізраїлі - Тихонов

Україна зацікавлена в участі у розвитку великих інфраструктурних проектів в Ізраїлі і на Західному березі річки Йордан.

Про це йшлося на зустрічі віце-прем`єр-міністра України Віктора ТИХОНОВА з міністром туризму Ізраїлю Стасом МИСЕЖНІКОВИМ, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України.

В.ТИХОНОВ зазначив, що Україна бачить значні перспективи в реалізації спільних з Ізраїлем проектів інвестиційної взаємодії в космічній і авіаційній сферах, у сфері сільського господарства, машинобудування, захисту навколишнього середовища, а також у підготовці до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу “Євро-2012”.

“Україна зацікавлена у залученні ізраїльського капіталу в контексті проведення в нашій країні “Євро-2012”. Ми готові організувати для груп ізраїльських підприємців демонстрацію в Україні найбільш перспективних інвестиційних проектів. Крім того, ми зацікавлені в залученні ізраїльського досвіду і технологій у забезпеченні безпеки масових акцій і заходів”, - сказав В.ТИХОНОВ.