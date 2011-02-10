Мінрегіонбуд пропонує зменшити до 10 днів термін повідомлення про зміну тарифів на ЖКП

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України пропонує зменшити з 30 до 10 днів термін повідомлення споживачів про зміну тарифів на житлово-комунальні послуги (ЖКП).

Про це йдеться у проекті закону, розміщеному на сайті міністерства.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, метою законопроекту є забезпечення беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального господарства і створення умов для поступового приведення тарифів до економічно обгрунтованого рівня.

Документом передбачається спростити і скоротити термін процедури встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги шляхом зменшення на 20 днів терміну, впродовж якого споживач житлово-комунальних послуг повідомляється виконавцем/виробником про зміну вартості житлово-комунальних послуг, а також віднесення актів органів місцевого самоврядування, якими встановлюються тарифи на житлово-комунальні послуги, до таких, на які не розповсюджується державна регуляторна політика.

При цьому законопроектом визначається, що порядок донесення до споживачів інформації і урахування пропозицій територіальних громад щодо зміни тарифів, їх структури, обгрунтування необхідності зміни тарифів, переліку житлово-комунальних послуг розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері житлово-комунального господарства.