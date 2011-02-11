У Києві очікується введення в експлуатацію 292 тис. кв. м торгових площ

У Києві цього року очікується введення в експлуатацію 5 торгових центрів загальною площею 292 тис. кв. м (орендною площею 167,4 тис. кв. м).

Про це йдеться в огляді ринку торгової нерухомості Києва консалтингової компанії Knight Frank LLC Ukraine, переданому УНІАН.

Згідно з оглядом, заявлена кількість запланованих до введення ТЦ збільшить загальну пропозицію торгових площ Києва на 20%.

Зокрема, цього троку очікується введення в експлуатацію другої черги ТРЦ Dream Town (загальною площею 82 тис. кв. м, орендною площею 55 тис. кв. м), ТОЦ «Європейський квартал» на Спортивній площі Town (загальною площею 125 тис. кв. м, орендною площею 55 тис. кв.м), ТЦ Silver по вул. Срібнокільська (загальною площею 12,8 тис. кв. м, орендною площею 10,2 тис. кв. м), ТЦ у МФК «Мега Сіті» на Харківському шосе (загальною площею 25,4 тис. кв. м, орендною площею 13,7 тис. кв. м) і ТРЦ «Мармелад» по вул. Індустріальній (загальною площею 46,8 тис. кв. м, орендною площею 33,5 тис. кв. м).

На думку експертів, незважаючи на те, що в багатьох із запланованих ТЦ вже укладені договори з майбутніми орендарями, нова пропозиція може збільшити показник середньоринкової вакантності до 10-13%. За результатами 2011 року загальний обсяг вільних площ у київських ТЦ може становити 115 тис. кв. м.

За даними компанії, в 2010 році в столиці було введено в експлуатацію торгово-розважальний комплекс Sky Mall на пр. Ватутіна загальною площею 65 тис.кв. м. За підсумками минулого року загальна площа торгових центрів Києва становила 1 млн. 054,9 тис. кв. м, орендна площа - 684,9 тис. кв. м. Вакантність торгових центрів у 2010 році була на рівні 1-3%.

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована в Лондоні 110 років тому і є одним з найбільших гравців на міжнародному ринку нерухомості. На сьогоднішній день Knight Frank спільно зі своїм стратегічним партнером – компанією Newmark налічує 196 офісів у 38 країнах світу і об`єднує більш як 6 тис. 770 фахівці.

В Україні і Росії Knight Frank надає повний комплекс агентських і консалтингових послуг у всіх сегментах ринку нерухомості. За час роботи в Росії і Україні послугами Knight Frank скористалися більш як 500 великих російських і міжнародних компаній.