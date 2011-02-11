Оренда торгових площ Києва цього року може подорожчати на 3-5%

Орендні ставки на торговельні площі Києва в цьому році можуть зрости в середньому на 3-5%.

Про це йдеться в огляді ринку торговельної нерухомості Києва консалтингової компанії Knight Frank LLC Ukraine, переданому УНІАН.

Експерти компанії пояснюють зміну ставок тим, що в більшості вже укладених договорів передбачено поетапне підвищення ставки оренди протягом декількох років. У меншій мірі зростання середніх ставок буде пов`язане з ротацією орендарів у бутікової зоні, вважають в компанії.

Фахівці компанії відзначили, що якщо в 2011 році збережеться значний дефіцит професійних торгових площ і буде спостерігатися поступове зростання купівельної спроможності населення, то в 2012-2013 роках можна очікувати повернення на ринок іноземних девелоперів і відновлення або запуску нових торговельних проектів.

За даними компанії, в 2010 році у великих торгових центрах базові ставки оренди для операторів торгової галереї виросли на 15-50%, в порівнянні з 2009 роком, - до 480-2400 дол./кв. м. на рік.