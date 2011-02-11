Встановити тарифи на теплопостачання в областях слід до 1 березня - Хіврич

Перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ вважає за необхідне завершити процес встановлення тарифів на послуги теплопостачання органами місцевого самоврядування до 1 березня ц.р.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету міністрів, про це він заявив під час селекторної наради з регіонами.

Ю.ХІВРИЧ повідомив, що вже підготовлено й передано на розгляд уряду проект Указу Президента, яким буде затверджено утворення державного регулятора – Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг. Передбачено, що ця комісія займатиметься встановленням тарифів на теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

В уряді нагадали, що загальна заборгованість підприємств ТКЕ за газ за період 2000-2010 рр. досягає 9 млрд. 311,6 млн. грн. За опалювальний сезон 2010-2011 року заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики України за газ становить 4 млрд. 52,2 млн. грн. Рівень розрахунків - 44%. Найнижчий рівень оплати за газ, за даними на 1 лютого 2011 р., у АР Крим - 31%, Волинській, Луганській областях – 36%, Закарпатській – 28%, Київській, Дніпропетровській областях – 39% та Донецькій – 38%.