Підвищення комунальних тарифів цього року буде наймасштабнішим за п’ять років - експерти

Підвищення житлово-комунальних тарифів у цьому році буде наймасштабнішим за п’ять років.

Про це йдеться в статті «Цінові хіти 2011-го - гречка і нові тарифи ЖКГ» у газеті "Дзеркало тижня" від 12 лютого 2011 р.

За даними експертів, зростання тарифів торкнеться практично всіх видів комунальних послуг - і тих, які регулюються центральними органами (електрика, газ), і тих, які знаходяться у віданні місцевих (вода, водовідведення і всі інші).

Конкретні показники збільшення мають якоюсь мірою ще неостаточний характер. Хоча, за даними Мінекономрозвитку, прогнозні макропоказники на 2011 рік версталися виходячи з припущення, що плата за власне житло (квартплата) зросте на 17%, водопостачання - на 18%, каналізацію – на 19%, електроенергію – на 40%, природний газ – на 50%, гарячу воду й опалення - на 24%.

"Тут треба ще врахувати, що тарифи, які встановлюються регіональними органами влади, будуть неоднаковими. Тому підсумовувати результати очікуваних змін доволі складно. Але можна виокремити кілька найбільш значущих аспектів", - зазначають експерти.

Зокрема, підвищення житлово-комунальних тарифів цього року буде наймасштабнішим за п’ять років. До цього найбільше їхнє підвищення було 2006 року - на 66,5%. А фактично ще більше, тому що в цю групу споживчих витрат включаються і не пов’язані зі зміною тарифів витрати населення на утримання і ремонт житла (купівлю шпалер, керамічної плитки, встановлення пластикових вікон, бронедверей).

За даними досліджень витрат і ресурсів домогосподарств, в останні роки грошові витрати на житлово-комунальні послуги становили в середньому менш як 10,0%, тому, начебто, особливо сподіватися на одержання субсидій більшості сімей не доводиться. Так, у структурі грошових витрат 2009 року (даних за 2010-й ще немає) на місяць на домогосподарство (сім’ю) припадало 193,3 грн. на оплату житлово-комунальних послуг (2008-го — 156,5 грн.), зокрема в містах - 232,7 грн., у селах - лише 16,9 грн. У 2009 році найбільша частка витрат на оплату житлово-комунальних послуг у сім’ях з однієї людини - 9,5%, із двох чоловік - 8,5%, зазначається в статті.