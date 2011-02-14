Заміна ЖЕКів управляючими компаніями може призвести до порушень прав мешканців - експерт

Заміна комунальних ЖЕКів приватними управляючими компаніями може призвести до порушень житлових прав мешканців квартир.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив заступник голови ВГО «Спілка власників житла України» Михайло БЕРЕЗОВЧУК.

Він вважає, що ми можемо зіткнутися з тим, що трапилося в Росії, де адміністративним шляхом комунальні ЖЕКи замінено на приватні управляючі компанії, які масово порушують житлові права власників квартир.

«Якщо комунальний ЖЕК не зацікавлений в отриманні прибутку (тому що прибуток йде до районного бюджету) і тому дуже м`яко ставиться до мешканців, яких він обслуговує, управляюча компанія – це прибуткове підприємство, і її доходи – це наші витрати. Тому є дуже велика небезпека, що якщо в будинку не буде створено ОСББ (об`єднання співвласників багатоквартирних будинків), то окремо взятий мешканець не зможе довести свої права в цій управляючій компанії, тому що у нього просто не вистачить компетенції», - пояснив він.

М.БЕРЕЗОВЧУК розповів про ще одну проблему, з якою сьогодні стикаються ОСББ.

«Фірма-забудовник побудувала будинок, здала його в експлуатацію і передала його на баланс управляючій компанії, яка є дочерним підприємством забудовника. Ця управляюча компанія піднімає вартість обслуговування до 5-7 грн., тоді як середня вартість по Києву становить 2-3 грн.», - сказав він.

У свою чергу експерт з питань житлово-комунального господарства Тетяна БОЙКО рекомендує мешканцям, яких не влаштовує обслуговування управляючих компаній, створити в своєму будинку ОСББ і обрати іншу управляючу компанію або переукласти договір з комунальним ЖЕКом.