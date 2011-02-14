Інвестиції у комерційну нерухомість України в 2010 р. перевищили 150 млн. дол. - експерт

Обсяг інвестицій у комерційну нерухомість України в 2010 році перевищив 150 млн. дол.

Про це сказано в огляді ринку комерційної нерухомості консалтингової компанії DTZ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з оглядом, уже в першому кварталі 2010 року обсяг інвестицій, спрямованих у ринок комерційної нерухомості в Україні, перевищив обсяг інвестицій у даний сектор за весь 2009 рік, а показник за 2010 рік перевищив 150 млн. дол.

У 2010 році найвищу активність на вторинному інвестиційному ринку в сегменті нерухомості в Україні демонстрували українські компанії і приватні інвестори, які мають достатній обсяг вільних фінансових ресурсів завдяки продажу в докризовий період власних активів в інших сегментах економіки.

Інвестори європейського й ізраїльського походження також активно розглядали упродовж року можливість придбання активів у сегменті нерухомості в Україні. Посилився інтерес російських інвесторів, але вони віддають перевагу операціям M&A з придбання девелоперських компаній.

У компанії DTZ відзначили, що в першому кварталі 2010 року чиста початкова ставка дохідності на кращі об`єкти комерційної нерухомості в Києві була в межах 13,5-16%, відображаючи невелике зростання вартості активів з 2009 року.

Упродовж останніх трьох кварталів 2010 року початкова ставка дохідності знизилася до 13,5%, 14% і 15% для найбільш якісних об`єктів офісної, торгової і складської нерухомості відповідно.

«Українські інвестори пропонували навіть 12% на якісні об`єкти нерухомості з хорошим потенціалом зростання орендних ставок. Проте власники таких об`єктів розглядали можливість їх продажу за ставкою дохідності не вище 7-8%», - сказано в огляді.

Упродовж 2010 року, як і в 2009 році, інвестори були готові інвестувати в одну операцію не більш як 5-20 млн. дол.

У компанії DTZ очікують, що після відновлення активної динаміки ринку нерухомості ставки дохідності в Україні ще більше знизяться.

Довідка УНІАН. DTZ – консалтингова компанія у сфері нерухомості. У представництвах компанії DTZ, розташованих у 148 містах 43 країн, працюють більш як 10 тисяч співробітників.

Компанія-засновник, «DTZ Холдингз плс», зареєстрована на Лондонській фондовій біржі в 1987 році.