Азаров: заборона на будівництво навколо «Софії Київської» продовжить діяти

Заборона на будівництво навколо «Софії Київської» продовжить діяти і після переходу цього комплексу в управління Міністерства культури і туризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр М.АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Звичайно, буде (діяти заборона – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Міністерство культури і туризму в змозі забезпечити необхідну турботу цьому пам`ятнику.

«Нікому, звичайно, на думку не спаде зробити щось, що завдасть шкоди цьому пам`ятнику», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що в Міністерстві культури достатньо фахівців для того, щоб вирішити питання щодо реставрації та збереження цього пам`ятника.

«Ви що думаєте, що в Міністерстві будівництва і регіонального розвитку таких фахівців більше? Мені, здається, ви помиляєтеся. У Міністерстві культури таких фахівців більше, вони більш кваліфіковані», - сказав М.АЗАРОВ.

Також М.АЗАРОВ повідомив, що сьогодні підписав розпорядження про передачу «Софії Київської» в управління Міністерства культури і доручив міністру культури і туризму Михайлу КУЛИНЯКУ провести зустріч з колективом і вирішити спірні питання.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України вирішив передати комплекс історичних споруд "Софія Київська", який є частиною Національного історико-архітектурного заповідника "Києво-Печерська лавра", у сферу управління Міністерства культури.

Міністерству фінансів доручено передати Мінкультури відповідні бюджетні призначення на утримання і розвиток "Софії Київської".

До цього один з найвидатніших пам`ятників епохи Київської Русі, який включено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, перебував у сфері управління Міністерства регіональної політики, будівництва і житлово-комунального господарства.