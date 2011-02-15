Янукович доручив покращити держрегулювання комунальних послуг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ та голові Національної комісії регулювання енергетики України Сергію ТІТЕНКУ вжити заходів для покращання державного регулювання на ринку комунальних послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, доручення стосується сфери тарифоутворення послуг з теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення.

Згідно з документом, профільні центральні та місцеві органи виконавчої влади повинні проаналізувати поточну ситуацію щодо формування тарифів на комунальні послуги. На основі цього аналізу будуть розроблені чіткі механізми формування тарифів.

Доручення передбачає, що зазначені механізми мають забезпечити економічну обґрунтованість тарифів. Також при їхньому формуванні обов`язково будуть враховуватися регіональні особливості надання комунальних послуг. Для підприємств, що виробляють ці послуги, буде визначена гранична рентабельність.

Крім того, уряд повинен прискорити започаткування роботи державного органу з регулювання ринку комунальних послуг для встановлення єдиних підходів до визначення тарифів.

”Виконання доручення Президента, з одного боку, дасть можливість прискорити перехід до економічно обґрунтованих тарифів на ринку комунальних послуг, а з іншого - сприятиме зниженню соціальної напруги”, - наголошують в Адміністрації Президента.