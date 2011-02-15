«Київміськбуд» цього року планує збільшити введення в експлуатацію житла на 26,5%

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» поточного року планує збільшити введення в експлуатацію житла в Україні на 26,5% – до 266,3 тис. кв. м

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління – президент ХК «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ.

Згідно з прес-релізом компанії, цього року в Києві планується ввести 219,7 тис. кв. м, із них за замовленням «Київміськбуду» – 179,9 тис. кв. м, у регіонах – 46,6 тис. кв. м житла.

При цьому із запланованого обсягу введення житла в Києві 161,1 тис. кв. м планується побудувати за рахунок залучених коштів, 58,6 тис. кв. м – за рахунок міського бюджету.

М.ГОЛИЦЯ додав, що цього року житлові будинки здаватимуться в експлуатацію в Житомирі, Полтаві та Севастополі.

При цьому в 2010 році ХК «Київміськбуд» ввела в експлуатацію 210,5 тис. кв. м житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м – у Києві і 5,4 тис. кв. м – у регіонах (у Севастополі).

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й знаходяться в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.