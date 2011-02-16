Влада Кіровограда визнала, що місцевий водоканал на межі банкрутства

Комунальне підприємство «Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство» перебуває на межі банкрутства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник міського голови Кіровограда з питань ЖКГ Віктор АНДРЄЄВ.

За його словами, від банкрутства підприємство не врятує навіть підвищення тарифів (тариф 6,47 грн. за кубічний метр для населення за водопостачання і водовідведення є четвертим за величиною в Україні). Заступник мера наголосив, що вже створено комісію, яка вивчає фінансово-економічний стан підприємства.

В.АНДРЄЄВ також повідомив, що на рівні обласної адміністрації розглядається питання про реорганізацію підприємства шляхом об`єднання міських водоканалів Кіровограда, Знам’янки, Світловодська і Олександрії з водопроводом «Дніпро - Кіровоград» в єдине підприємство.