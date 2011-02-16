ВР проти мораторію на стягнення пені

Верховна Рада України не підтримала два законопроекти, які стосувалися запровадження мораторію на стягнення з громадян України пені несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект, внесений народним депутатом Олегом ЛЯШКОМ (позафракційний), проголосували лише 163 (при необхідних 226 – УНІАН) із 420 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За законопроект, внесений народним депутатом Олександром ЧОРНОВОЛЕНКОМ (фракція НУ-НС), проголосували лише 155 із 420 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували за дані законопроекти у повному складі фракції Партії регіонів та Народної партії.

Документами пропонувалося заборонити нараховувати з 1 січня 2011 року та стягувати з громадян України пеню за несвоєчасне внесення квартирної плати та плати за житлово-комунальні послуги. Пропонувалося не стягувати пеню з тих, кому не виплачується заробітна плата, пенсії, стипендії, а також тим вкладникам банків, у яких НБУ ввело тимчасові адміністрації або які за результатом роботи таких адміністрацій знаходяться у стані ліквідації.

О.ЛЯШКО після нерезультативного голосування обурився, звертаючись до народних депутатів: «Що ви дурите народ? Ви мільярди тут заробляєте одними голосуваннями, а три копійки простим людям дати не хочете».

У відповідь голова ВР Володимир ЛИТВИН сказав: «Ще передвиборча кампанія не почалася, це по-перше. А по-друге - давайте говорити не «ви», а «ми», тому що ці суми на комунальні послуги виникли не сьогодні, а виникли давно. Тому давайте говорити про спільну відповідальність всієї Верховної Ради за те, що ми тут робимо і робили раніше». «А намагання сподобатись – воно дуже гарне, але від цього людям солодше не стане», - додав він.

При цьому В.ЛИТВИН запропонував Комітету ВР з питань соціальної політики підготувати законопроект щодо запровадження штрафних санкцій до підприємств, які не виплачують заробітну плату.

Як повідомляв УНІАН, згідно з ухваленим торік Верховною Радою законом, на борг за комунальні послуги, що утворяться з 1 січня 2010 року, буде нараховуватися пеня у розмірі 0,1%.

Мораторій на штрафи та пеню за несплату за житлово-комунальні послуги діяв з 1996 року. Через невиплату чи затримку зарплати люди не мали змоги оплачувати комунальні послуги. Тоді запровадили мораторій.

Відновити нарахування пені вирішили через борги населення за житлово-комунальні послуги.