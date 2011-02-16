Азаров попередив про відповідальність губернаторів Донеччини і Буковини

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ попередив про відповідальність голів Донецької та Чернівецької обласних державних адміністрацій Анатолія БЛИЗНЮКА та Михайла ПАПІЄВА за відсутність регіональних програм з будівництва доступного житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, під час засідання Кабінету міністрів України.

Глава уряду зазначив, що у 2010 році ситуація у житловому будівництві «зрушилась з мертвої точки». Обсяги будівництва зросли на 46%, порівняно з 2009 роком, було побудовано 9,3 млн. кв. м житла.

За словами М.АЗАРОВА, у 2011 році Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вже розпочало програму будівництва доступного житла. За його словами, всі регіони України розробили регіональні програми будівництва доступного житла.

«Для успішної реалізації цих програм створено відповідні умови. Інвестори вже оцінили те, що у Податковому кодексі України є положення про звільнення від оподаткування будівельно-монтажних робіт при будівництві доступного житла та житла, що будується за державні кошти» - зазначив М.АЗАРОВ.