ВР зареєструвала законопроект про заборону спорудження пам'ятників Сталіну
18:22, 16 лютого 2011Нерухомість
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У Верховній Раді зареєстровано проект закону про заборону спорудження (створення) пам`ятників і монументів Йосипу Сталіну та іншим особам, винним в організації Голодомору 1932-1933 років в Україні.
Як повідомляється на сайті парламенту, авторами законопроекту є народні депутати від “Нашої України – Народної самооборони” Олександр ТРЕТЬЯКОВ та Ірина ГЕРАЩЕНКО.
Відповідний документ вони зареєстрували у ВР сьогодні, 16 лютого. Наразі законопроект передано керівництву ВР, зазначається на сайті.
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