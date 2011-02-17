ТРЦ SkyMall у Києві закрито у зв'язку з обваленням стелі

ТРЦ SkyMall по пр. Ватутіна, 2-Т у Києві, в якому сьогодні обвалилася стеля, закрито до з`ясування причин події.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі торгово-розважального центру.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 17 лютого, о 13.30 у будівлі ТРЦ SkyMall сталося пошкодження гіпсокартонних конструкцій стелі на 2-му поверсі, площею до 150 кв.м.

«Керівництво центру вкрай стурбоване цією подією й вживає всі можливі заходи, щоб з`ясувати причини ситуації, що склалася, й запобігти її повторенню в майбутньому. Це перша технічна подія в ТРЦ, який з моменту відкриття відвідало вже понад 1 000 000 осіб», - зазначається в повідомленні.

Як повідомили в ТРЦ, внаслідок події одна з відвідувачок центру отримала легкі тілесні ушкодження. Постраждалій було оперативно надано першу медичну допомогу. Фахівці бригади швидкої допомоги оглянули й встановили, що загрози для здоров`я дівчини немає.

«Ми забезпечили всією необхідною медичною допомогою постраждалу, вивели з будівлі людей і закрили ТРЦ, щоб точно встановити причини події. На даний момент ніщо не загрожує ні життю людей, ні обладнанню орендарів ТРЦ. Ми відновимо роботу, коли переконаємося, що ризику повторення цієї ситуації немає», - сказала директор із маркетингу ТРЦ SkyMall Ганна ЯСТРЕБОВА.

У прес-службі зазначили, що інженерна служба проводить роботи з оцінки збитків і оперативного відновлення пошкоджених конструкцій. Усі процедури й процеси в ТРЦ відповідають технічним державним нормам і вимогам.