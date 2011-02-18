У Дніпровському районі Києва на місці прориву труби сталася повторна аварія

У Дніпровському районі Києва під час ремонтних робіт на місці прориву магістральної труби сталася повторна аварія на відстані 4,5 метра від попередньої. Існує загроза прориву на більшій відстані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у м.Києві, магістральну трубу системи опалення Д-300 мм за адресою вул. Чудновського, 2 прорвало близько 13 години 17 лютого. Для проведення ремонтно-відновлювальних робіт здійснено поетапне відключення подачі гарячої води та теплопостачання.

Дана магістральна труба забезпечувала безперебійне постачання гарячої води та опалення на 53 об’єкти району, з них: 41 - житлові будинки, 5 – адміністративні об`єкти, 3 - дитячі садочки (без нічного перебування), 4 – загальноосвітні школи (без нічного перебування).

З 17-ої години силами 6 аварійних бригад АТ „Київенерго” з залученням допоміжної техніки проводяться аварійно-відновлювальні роботи зі зварювання магістральної труби.

О 21 год.15 хв. комунальники завершили роботи зі зварювання магістрального трубопроводу та розпочали випробування системи під тиском. Однак о 23 год. 30 хв., під час цих випробувань стався повторний прорив магістрального трубопроводу на відстані близько 4,5 метрів від попереднього.

Станом на 7 годину ранку 18 лютого 6 аварійних бригад «Київенерго» із залученням допоміжної техніки проводять аварійно-відновлювальні роботи із заміни пошкодженої магістральної труби, але існує загроза прориву на більшій відстані, повідомили у прес-службі ГУ МНС у м.Києві.