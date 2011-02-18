Набула чинності класифікація видів цільового призначення земель

Набув чинності наказ Державного агентства земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» №548 від 23 липня 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Держземагентства.

Згідно з наказом, голова Рескомзему Криму, начальники Головних управлінь земельних ресурсів в областях, Києві, Севастополі, керівники підприємств, які відносяться до сфери управління відомства, повинні забезпечити використання Класифікації видів цільового призначення земель при веденні державного земельного кадастру, державного реєстру земель і при функціонуванні автоматизованої системи державного земельного кадастру.

Класифікація видів цільового призначення земель розроблена відповідно до Земельного кодексу України й Закону «Про землеустрій».

Класифікація застосовується для використання органами державної влади і місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами для ведення обліку земель і формування звітності щодо земельних ресурсів.

Крім того, класифікація визначає поділ земель на окремі види цільового призначення, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, видом господарської діяльності, типами забудови й типами особливо цінних об`єктів.