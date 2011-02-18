Експерти відзначають стабілізацію цін у київських готелях

Експерти відзначають стабілізацію вартості проживання в київських готелях у 2010 році.

Про це йде мова в переданому УНІАН огляді ринку готельної нерухомості, підготовленому консалтинговою компанією Colliers International (Україна).

Згідно з оглядом, тарифи в готелях Києва у 2010 році збереглися на рівні 2009 року. При цьому експерти відзначають певне розширення тарифної сітки, що дозволяє операторам застосовувати гнучкішу політику ціноутворення залежно від попиту в різні дні і завантаження готелю загалом.

За даними компанії, на кінець 2010 року вартість проживання в 5-зірковому готелі Києва складала 440-640 дол. за двомісний стандартний номер у високий сезон (у 2009 р. – 450-600 дол.), в 4-зірковому – 210-450 дол. (у 2009 р. – 200-400 дол.), в 3-зірковому – 80-170 дол. (у 2009 р. – 90-160 дол.).

В огляді наголошують, що заповненість у готелях верхнього сегменту в 2010 році знаходилася в межах 50-55%. Нагадаємо, що в 2009 році показник заповненості знаходився в діапазоні 45-50%, в 2008 році – близько 65-70%.

За прогнозами фахівців, цього року варто очікувати помірного зростання показника заповненості та тарифів в готелях верхнього цінового сегменту як результат поступового відновлення бізнес-активності в країні.

Станом на кінець 2010 року сукупна пропозиція готелів категорії 1-5 зірок в Києві представлено 48 об`єктами із загальним номерним фондом 6061 номерів.

Довідка УНІАН. Colliers International – міжнародна консалтингова компанія, що надає послуги в галузі комерційної нерухомості. Colliers International налічує понад 12 тис. співробітників, що працюють в приблизно 300 офісах у більш ніж 61 країні світу, зокрема на території СНД і країн Балтії.

У представництві Collіers Іnternatіonal в Україні, заснованому в 1997 році в Києві, працює більше 60 фахівців.