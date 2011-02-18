Попов: для розробки Стратегії розвитку столиці створять спеціальний консорціум

Для розробки Стратегії розвитку Києва до 2025 року буде створений консорціум.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це сказав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

«Для реалізації проекту ми створюємо консорціум, до якого увійдуть Фонд «Ефективне управління», компанія «The Boston Consulting Group» (BCG) та такі авторитетні дослідницькі організації як Інститут економіки та прогнозування НАНУ, Центр Разумкова, Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста, Центр містобудування і архітектури міста та Інститут демографічних і соціальних досліджень НАНУ”, – зазначив О.ПОПОВ, додавши, що допомогу в розробці стратегії надаватимуть також експерти Всесвітнього банку.

Як пояснив голова КМДА, Фонд «Ефективне управління» запрошено до участі у розробці стратегії розвитку міста, оскільки він має досвід успішної розробки і реалізації стратегій економічного розвитку регіонів і міст України, зокрема Донецької і Дніпропетровської областей та міста Львова.

«Хочу підкреслити, що фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією проекту, повністю взяв на себе Фонд «Ефективне управління», - зауважив О.ПОПОВ.

Компанію BCG було обрано, за його словами, за результатами конкурсу, який провів Фонд за участю КМДА серед провідних міжнародних консалтингових компаній. BCG має величезний досвід реалізації аналогічних проектів у різних сферах розвитку міста в найбільших регіонах світу: Західній і Східній Європі, США, Близькому Сході, СНД, Африці, Америці.

О.ПОПОВ зазначив, що вищим органом управління проектом буде Громадська рада, до якої увійдуть працівники центральних органів влади, представники великого та малого бізнесу, міжнародних організацій, відомі українські експерти, діячі науки, культури і спорту, активісти молодіжних організацій.

Окрім того О.ПОПОВ пообіцяв, що робота над проектом буде публічною і прозорою.

«До проекту слід залучити усіх бажаючих. Для нас дуже важлива думка киян. Саме вони повинні сказати, яким вони хочуть бачити Київ через 15 років», – підкреслив він.

За словами голови КМДА, вже на початку березня громадськості будуть презентовані перші результати діагностики поточної ситуації, а роботу над стратегією планується завершити до кінця травня – початку червня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2010 року Київська міська державна адміністрація створила спеціальний консультативно-дорадчий орган – Комітет з розробки Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

12 серпня столична влада почала роботу над розробкою Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Стратегія є базовим документом розвитку столиці до 2025 року. Документ розробляється з метою визначення бачення майбутнього столиці та пріоритетів її розвитку.

Паралельно Київ веде роботу щодо розробки нового генплану розвитку Києва до 2015 року.