Мінрегіонбуд: для реалізації закону про містобудівну діяльність треба прийняти ще два закони

Для практичної реалізації Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» необхідно прийняти ще два закони – про персоніфікацію відповідальності за негативні наслідки, спричинені допущеними порушеннями будівельних норм, стандартів і правил у процесі проектування, експертизи проектів і будівництва об`єктів містобудування, і про скорочення до 60 днів терміну відведення земельних ділянок для містобудівних потреб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, законопроект про персоніфікацію відповідальності розроблятиме Мінрегіонбуд спільно з Державною архітектурно-будівельною інспекцією, а законопроект про відведення земельних ділянок – Держземагентство.

Окрім даних законопроектів, на виконання закону буде розроблено 19 постанов Кабінету міністрів, з яких 13 розробляє Мінрегіонбуд. Міністерство також підготує 18 наказів і п`ять державних будівельних норм (нових або внесе зміни до чинних).

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого п.р. Верховна Рада прийняла у новій редакції з пропозиціями Президента України Закон "Про регулювання містобудівної діяльності".

Законом передбачено, що на громадських слуханнях мають розглядатися розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій. Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначеної у частині першій цієї статті, без проведення громадських слухань за проектами такої документації забороняється.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» і повернув його до Верховної Ради зі своїми пропозиціями.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», розроблений урядом, прийнято Верховною Радою 13 січня п.р.