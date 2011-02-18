Мінрегіонбуд: для реалізації закону про містобудівну діяльність треба прийняти ще два закони

18:12, 18 лютого 2011
Нерухомість
0

Для практичної реалізації Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» необхідно прийняти ще два закони – про персоніфікацію відповідальності за негативні наслідки, спричинені допущеними порушеннями будівельних норм, стандартів і правил у процесі проектування, експертизи проектів і будівництва об`єктів містобудування, і про скорочення до 60 днів терміну відведення земельних ділянок для містобудівних потреб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, законопроект про персоніфікацію відповідальності розроблятиме Мінрегіонбуд спільно з Державною архітектурно-будівельною інспекцією, а законопроект про відведення земельних ділянок – Держземагентство.

Окрім даних законопроектів, на виконання закону буде розроблено 19 постанов Кабінету міністрів, з яких 13 розробляє Мінрегіонбуд. Міністерство також підготує 18 наказів і п`ять державних будівельних норм (нових або внесе зміни до чинних).

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого п.р. Верховна Рада прийняла у новій редакції з пропозиціями Президента України Закон "Про регулювання містобудівної діяльності".

Законом передбачено, що на громадських слуханнях мають розглядатися розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій. Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначеної у частині першій цієї статті, без проведення громадських слухань за проектами такої документації забороняється.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» і повернув його до Верховної Ради зі своїми пропозиціями.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», розроблений урядом, прийнято Верховною Радою 13 січня п.р.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter