У Шевченківському районі столиці цієї ночі стався порив труби системи опалення

О 3 годині ночі 19 лютого до Головного управління МНС України в м. Києві надійшла інформація про прорив труби системи опалення діаметром 250 мм за адресою: вул. Івана Франка, 42, в Шевченківському районі. Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС в м.Києві, труба забезпечує безперебійне постачання гарячої води та опалення на 486 об’єктів району, з них: 220 - житлові будинки, 250 – адміністративних об`єктів та відомчих установ, 10 лікувальних установ, з них 5 зі стаціонарними відділеннями, 3 - дитячі садочки (без нічного перебування), 3 – загальноосвітні школи (без нічного перебування).

Для обігріву працівників, які задіяні у ліквідації аварії Головним управлінням МНС України в м. Києві на місці організовано видачу гарячого чаю та бутербродів.

Станом на 10.00 19 лютого силами 4 аварійних бригад АТ „Київенерго” встановлено місце пориву та розпочато зварювальні роботи.

О 13 год. 25 хв. роботи зі зварювання трубопроводу завершено та розпочато випробування системи під тиском. Після успішного випробовування розпочнеться поетапне підключення споживачів до системи теплопостачання.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС України в місті Києві на чолі з першим заступником начальника Головного управління Андрієм КУЦЕНКОМ.