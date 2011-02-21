Обсяг субсидій на оплату ЖКП у січні виріс на 14,8 млн. грн.

У січні 2011 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 26,2 млн. грн., що на 14,8 млн. грн. більше, ніж в січні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені у розмірі 21,1 млн. грн., у сільській - 5,1 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні 2011 року були призначені 151,3 тис. сімей (96,2% від загальної кількості сімей, що звернулися по субсидії), з них у міській місцевості - 130,3 тис., у сільській - 21 тис. Порівняно з січнем 2010 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, збільшилася на 80,7 тис., або у 2,1 раза.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в січні збільшився порівняно з січнем 2010 року на 7,8% -до 172,8 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксований у Закарпатській та Івано-Франківській областях (602,9 і 270,3 грн.), найменший - у Миколаївській області і Криму (97,2 і 97,8 грн.).

Довідка УНІАН. У 2010 році жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 237,4 млн. грн., що на 94 млн. грн. більше, ніж у 2009 році.