В Україні залишаться тільки «зіркові» готелі?..

Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону "щодо обов`язкового встановлення категорій об`єктам туристичної інфраструктури” (№7293). У пояснювальній записці до документу зазначається, що його автори мали на меті підвищити якість надання готельних послуг та забезпечити належну підготовку до успішного проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Разом з тим, прийнятий за основу законопроект не забезпечує її реалізацію, натомість містить низку недоліків та суперечностей з чинним законодавством.

Так, документом передбачається виключити з чинного закону про туризм статтю 18, якою встановлено принципи сертифікації та стандартизації у сфері туристичної діяльності, і внести зміни до ст. 19 щодо обов’язкового встановлення об’єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об`єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії - на сьогодні це здійснюється за заявою власника. При цьому пропонується ввести заборону на надання послуг з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення певної категорії.

В Україні діє велика кількість послуг розміщення у сфері відпочинку - від комфортабельних готелів преміум-класу до приватних будинків, які працюють у сегменті зеленого туризму. Без сумніву, орієнтуючись на європейські стандарти та готуючись до прийому Євро-2012, необхідно забезпечити іноземним туристам належний рівень обслуговування відповідно до їх побажань та можливостей, а також прийнятих у світі стандартів обслуговування. Саме цим, мабуть, й опікувались автори документу.

Так, законопроектом пропонується взагалі виключити систему стандартизації та сертифікації у сфері туристичної діяльності, посилаючись на корумпованість у цій сфері. Проте це не вирішить проблему, натомість призведе до погіршення якості туристичних послуг, оскільки система стандартизації і сертифікації передбачає не лише присвоєння готелям певних категорій, це поняття значно ширше.

Державними органами у сфері туризму спільно з Державним науково-дослідним інститутом "Система" у 2003 р. були розроблені та наказом Держспоживстандарту України (від 08.12.2003 р. №225) затвердженні національні стандарти: ДСТУ 4268 : 2003 "Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги" та ДСТУ 4269:2003 "Послуги туристичні. Класифікація готелів". Наказом Держспоживстандарту України від 28 лютого 2006 року №54 затверджено новий національний стандарт ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення”. Стандарт набрав чинності з жовтня 2006 року. Він максимально погоджений з Європейським стандартом EN №18513:2003 «Готелі й інші типи розміщення туристів. Термінологія». Новий стандарт дає визначення всіх основних типів засобів розміщення, що можуть бути використані. У ньому надані визначення типам номерів та типам тарифів. Крім того, державна служба туризму і курортів України на сьогодні продовжує роботу над розробкою проектів національних стандартів: ДСТУ “Послуги туристичні. Туризм сільський. Загальні вимоги”; ДСТУ “Послуги туристичні. Знакування туристичних шляхів активних видів туризму”; ДСТУ “Послуги туристичні. Туристичні агентства та туристичні оператори. Терміни та визначення”.

Стандартизація спрямована на впорядкування у певній галузі шляхом встановлення спеціальних вимог до продукту чи послуги, в тому числі якості, кількості, упаковки, маркування тощо. Стандартизація у туризмі спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкування у цій сфері, результатом якої має бути підвищення ступеня відповідності продукції та послуг їх функціональному призначенню, усунення бар`єрів у торгівлі і сприяння науково-технічному співробітництву. Таким чином, скасування системи стандартизації в галузі туризму призведе до того, що туристичні послуги (крім послуг з розміщення) надаватимуться суб’єктами туристичної діяльності на власний розсуд, при цьому їх якість не завжди відповідатиме уявленням туристів про це з європейських країн. Це скоріше призведе не до покращення якості туристичних послуг, а навпаки – збільшиться кількість скарг на якість туризму в Україні.

Система сертифікації згідно з діючим «Порядком встановлення категорій готелям та іншим об`єктам, що призначені для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» (затвердженим Постановою Кабінету Міністрів № 803 від 29 липня 2009 року), є передумовою присвоєння готелям відповідної категорії. Таким чином, сертифікація покликана підтвердити не просто категорію готелю чи його якість, а насамперед його безпечність для життя та здоров’я людей.

Оскільки законопроект передбачає обов’язкове присвоєння об’єктам туристичної інфраструктури категорій, пропонується також покласти на Кабінет Міністрів розроблення порядку встановлення відповідної категорії.

На сьогодні у світі існують близько 30 різних систем класифікації готелів. Основні з них:

· система зірок,

· система балів,

· система букв (A, B, D, C),

· система «корон» або «ключів».

Найпоширенішою серед них є п`ятизіркова система класифікації, що базується на французькій національній класифікації. Вимоги до «зіркової» класифікації неоднакові в різних країнах. Бальна, або індійська, система класифікації готелів передбачає поділ готелів на 5 категорій: 1 зірка — 100 балів; 2 зірки — 150 балів тощо. У Великобританії в системі використовується класифікація готелів на «корони», «ключі», «сонця», «алмази» та ін. Система букв (A, B, D, C) використовується у Греції.

У пояснювальній записці ініціатори законопроекту пропонують запровадити в Україні систему Hotelstars Union (Єдині європейські зірки), розроблену HOTREC. Дана система передбачає присвоєння готелю зірок на основі розроблених 270 єдиних критеріїв, при цьому для кожної категорії готелю необхідна наявність у засобі розміщення обов’язкової комбінації базових критеріїв і певних факультативних (додаткових) критерій. На сьогодні така система впроваджена в Австрії, Угорщині, Німеччині, Чехії та деяких інших країнах.

Оскільки Україна позиціонує себе як європейська держава і в майбутньому планує стати повноправним членом Європейського Союзу, впровадження такої системи має позитивно вплинути на популяризацію серед європейських туристів. Оскільки такі критерії для кожної країни різні, то вибираючи готель за кількістю зірок, турист ризикує отримати не той рівень комфорту, на який він сподівався, а введення єдиного стандарту дозволить туристам адекватно оцінити і порівняти готелі різних країн, оскільки тризірковий готель Німеччини буде аналогічним тризірковому готелю в Чехії чи Швеції.

Разом з тим, запропонованою системою важко охопити існуючі в Україні засоби розміщення у сфері туризму. Чинним на сьогодні національним стандартом ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення”, передбачена, зокрема, діяльність готелів, будинків відпочинку, пансіонатів, санаторіїв, тощо, якість яких важко втиснути в рамки «зірковості». З огляду на пропозицію авторів законопроекту, готелі, які орієнтовані на «туриста економ-класу», можуть просто зникнути з карти України, оскільки не «впишуться» в категорії “зірок”.

Приведення діяльності в Україні до вимог та стандартів Європи без сумніву позитивно вплине на сприйняття нашої держави у цивілізованому світі. Проте недоцільно бездумно переписувати норми чи правила певної країни, необхідно у будь-якому разі враховувати інтереси як населення держави та потенційних туристів, але й історично сформовані особливості правового регулювання в Україні.

Зоряна Топорецька, старший юрист ЮК “Юримекс” (для УНІАН)