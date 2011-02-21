Остаточний перелік об'єктів до Євро-2012 підготують до 20 березня

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ очікує, що до 20 березня цього року програма підготовки до проведення Євро-2012 буде переглянута і буде складений остаточний перелік об`єктів, які необхідно побудувати для проведення чемпіонату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з представниками влад Києва, Донецька, Харкова і Львова, присвяченій питанням підготовки до проведення Євро-2012.

«Давайте ми ставимо для себе термін 20 березня. Цей графік і програму затверджуємо з одночасним затвердженням графіка фінансування», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, на сьогодні витрати на заходи з підготовки до Євро-2012 перевищують очікувані. Враховуючи це, М.АЗАРОВ зазначив, що підходити до підготовки до проведення чемпіонату, незважаючи на те, що це надзвичайно важлива для країни подія, необхідно розумно, з урахуванням економного використання коштів.

«Для нас питання (підготовки до Євро-2012 – УНІАН) пріоритетне. Але це не означає, що наша скарбниця безрозмірна. Ми виходимо далеко за затверджену програму з фінансування. Ясно, що ніде ми цих ресурсів не знайдемо. Отже, коли розглядатимемо програму, треба буде від чогось відмовитися, щось включити, щось переглянути, але головне – забезпечити проблемні питання, які будуть вирішені», – зазначив прем`єр.

При цьому він звернув увагу представників міських влад на необхідність активізувати роботу із залучення інвесторів і виділення коштів на підготовку до чемпіонату з місцевих бюджетів.

Разом з тим, звертаючись до керівництва столиці, М.АЗАРОВ особливо підкреслив важливість економії коштів. «Кожну копійку треба економити. А якщо вже витратили, то об`єкти повинні здаватися в ідеальному стані. Це я на адресу Києва кажу», – сказав прем`єр.

Також М.АЗАРОВ підкреслив, що, незважаючи на збільшення темпів підготовки до чемпіонату, розслаблятися і заспокоюватися не варто. «Здорово додали в темпі (з підготовки до Євро-2012 – УНІАН). Звідси з`явилася певна самозаспокоєність, самовпевненість, я б сказав. Треба було б від цього відійти і, навпаки, зосередитися на тих невирішених питаннях і проблемах, які завжди в такій величезній справі є», – зазначив він.

Глава уряду в черговий раз підкреслив, що розцінює підготовку до проведення чемпіонату в Україні, зокрема, як можливість привести у порядок інфраструктуру міст. «А роботи в цьому - непочатий край», – зазначив прем`єр.