Підвищення вартості оренди квартир у Києві викликане змінами в оподаткуванні - експерти

Підвищення вартості оренди квартир у Києві викликане змінами в оподаткуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова комітету із зовнішніх зв`язків Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Клавдія ГОНЧАРОВА сьогодні після прес-конференції.

«Орендарі прагнуть закласти свої податки у вартість оренди. Тому це є первинним у підвищенні вартості оренди», - сказала вона.

К.ГОНЧАРОВА додала, що зростання вартості оренди порівнюється зі ставками оподаткування операцій з оренди житла.

Вона зазначила, що, згідно з новим податковим законодавством, з 1 січня ц.р. оподатковується дохід від оренди (суборенди), який платять орендодавці і орендарі-юридичні особи.

При цьому при продажу будинку, дачної ділянки, землі, квартири, якщо їх власник володів даним майном менше трьох років, операції обкладаються 5% податком від вартості нерухомості. При цьому податок має бути сплачений до нотаріального засвідчення договору міни або продажу.

При продажу будь-якого майна нерезидентами України воно обкладається 15% податком від вартості майна.

На думку голови комітету з аналітики СФНУ Всеволода ЖОГОЛЄВА, вартість оренди квартир у столиці цього року ростиме. «Вартість оренди в гривнях підвищуватиметься. Це буде не стабільне зростання, а, швидше, стрибкоподібне. Можливо, на весну якесь пожвавлення, можливо, на осінь».

За даними СФНУ, середня вартість оренди 1-кімнатних квартир у спальних масивах становить 3,2 тис. грн., 2-кімнатних квартир – близько 4 тис. грн., 3-кімнатних квартир – 5-5,5 тис. грн. При цьому в центрі (вул. Грушевського, Паторжинського) вартість оренди квартир може досягати 20 тис. дол.

В.ЖОГОЛЄВ зазначив, що минулого року вартість оренди квартир у Києві зросла на 10%.