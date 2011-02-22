На ремонт житлового фонду ОСББ цього року передбачено 40 млн. грн.

В Україні на ремонт житлового фонду, яким управляють об`єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), цього року передбачено 40 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції повідомила директор департаменту стратегії реформування і розвитку житлово-комунального господарства Міністерства з питань житлово-комунального господарства Наталія ОЛІЙНИК.

За її словами, цього року близько 100 млн. грн. у держбюджеті передбачено на реалізацію пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, з них близько 40 млн. грн. – на модернізацію житлового фонду.

Н.ОЛІЙНИК зазначила, що кошти на ремонт житла виділятимуться за умови співфінансування 20% вартості проекту з боку ОСББ (мешканців будинку), а також органів місцевого самоврядування.

За її даними, у 2007 році на ремонт житлового фонду було передбачено 200 млн. грн., у 2008-2009 році кошти на ці цілі не виділялися, у 2010 році – 121 млн. грн.

Н.ОЛІЙНИК додала, що на сьогодні в Україні створено близько 12,2 тис. ОСББ, у 2010 році їх кількість збільшилася на 1700 об`єднань. Згідно із загальнодержавною програмою розвитку ЖКГ, до кінця поточного року в країні повинні функціонувати 14 тис. 580 ОСББ.