У Польщі Антикорупційне бюро шукає порушення під час реконструкції стадіону в Познані

Варшава. Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) розпочало перевірку можливих порушень при реконструкції стадіону у Познані до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, агенти Антикорупційного бюро перевірятимуть діяльність міської влади та Познаньський центр спорту і відпочинку. «Працівники CBA будуть перевіряти інформацію, яка надійшла до бюро про можливі порушення під час проектування та рекорнструкції стадіону», - вдізначає прес-служба CBA. Перевірка триватиме до червня.

Як повідомляв УНІАН, Познань - єдине місто з чотирьох організаторів Євро-2012 у Польщі, де стадіон не будувався, а реконструювався.

Урочисте відкриття спортивної арени, на модернізацію якої витрачено 700 млн. злотих, відбулося у вересні 2010 року.