Азаров: підготовку до Євро буде закінчено у першому кварталі 2012 року

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує, що всі роботи в Україні з підготовки до проведення Євро-2012 буде завершено у першому кварталі 2012 року.

Як передає кореспондент, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

«У нас немає жодних сумнівів, що у першому кварталі 2012 року ми абсолютно всі роботи, які плануємо, закінчимо. І у нас буде ще цілий квартал на те, щоб, як мовиться, причепуритися і припудритися», – сказав прем`єр-міністр.

За словами М.АЗАРОВА, також немає жодних сумнівів у тому, що НСК "Олімпійський" буде здано влітку цього року.