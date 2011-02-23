Цього року у Києві побудують 1700 «доступних» квартир – обіцяють у КМДА

У 2011 році столична влада планує побудувати близько 1700 квартир доступного житла загальною площею близько 100 тис. кв. м.

Про це під час розширеного засідання Колегії КМДА заявив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, повідомили УНІАН у прес-службі виконавчого органу Київради.

«Цього року ми плануємо вийти на докризовий рівень будівництва та дати змогу людям покращити свої житлові умови. Загалом, Програма будівництва доступного житла у Києві на 2010-2017 роки передбачає зведення близько 27,7 тис. квартир за схемами фінансування: «50х50», «70х30» та «50х30х20». Важливо, що за програмою «Доступне житло» працівники бюджетної сфери зможуть придбати квартири за півціни – половину вартості квартири компенсуватиметься з державного та міського бюджетів», – розповів О.ПОПОВ.

Так, у 2011 році в столиці за програмою будівництва доступного житла буде продовжено зведення 20 житлових будинків, з яких 16 планується здати в експлуатацію цього ж року. Крім того, передбачається введення 629 кв. м. житла за Програмою розвитку соціального житла, розрахованою на 2010-2015 роки.