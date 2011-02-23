Закон забороняє затверджувати містобудівну документацію без проведення громадських слухань

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" з урахуванням пропозицій Президента України передбачає заборону на затвердження містобудівної документації без попереднього проведення громадських слухань.

Про це заявив, коментуючи цей закон, керівник Західноукраїнської філії адвокатського об`єднання Arzinger Маркіян МАЛЬСЬКИЙ, повідомили УНІАН в прес-службі об`єднання.

За його словами, зміни в основному стосуються збільшення ролі громадськості у затвердженні містобудівної документації. Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 21 закону, на громадські слухання виносять не лише проекти генеральних планів населених пунктів, але і плани зонування територій, і детальні плани територій.

Крім того, погоджувальна комісія, яка вирішуватиме спірні питання в процесі громадських слухань, повинна складатися з не менше, ніж 50% представників громадськості, що в результаті повинно виключити будь-який тиск з боку державних органів або органів місцевого самоврядування під час вирішення цих питань.

Реалізація прав громадян на участь в громадських слуханнях здійснюється через обов`язок органів місцевого самоврядування оприлюднити вищезгадані проекти не пізніше, ніж у місячний термін. Визначення конкретних термінів для організації попередніх слухань повинно дисциплінувати місцеві ради в питанні залучення громадськості, вважає юрист.

Законом передбачений механізм реалізації громадянами своїх прав впливати на зміст проектів містобудівної документації. При цьому реалізація таких прав вимагає не лише активної громадянської позиції, але і наявності певних знань у сфері містобудування, державних будівельних норм і тому подібне, оскільки пропозиції громадян до проектів містобудівної документації мають бути обгрунтовані згідно з відповідними законодавчими і нормативно-правими актами, державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Верховна Рада ухвалила в новій редакції з пропозиціями Президента України Закон "Про регулювання містобудівної діяльності".

Законом передбачено, що громадському слуханню підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій. Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, вказаної в ч. 1 цієї статті, без проведення громадських слухань щодо проектів такої документації, забороняється.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" і повернув його у Верховну Раду зі своїми пропозиціями.

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", розроблений урядом, був прийнятий Верховною Радою 13 січня 2011 року.