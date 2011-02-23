Затвердження містобудівних документів без громадських слухань заборонено

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» з урахуванням пропозицій Президента України передбачає заборону на затвердження містобудівної документації без попереднього проведення громадських слухань.

Про це заявив, коментуючи цей закон, керівник Західноукраїнського філіалу адвокатського об`єднання Arzinger Маркіян МАЛЬСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі об`єднання.

За його словами, зміни в основному стосуються збільшення ролі громадськості при затвердженні містобудівної документації. Зокрема, згідно ч. 1 ст. 21 закону, на громадські слухання виносяться не лише проекти генеральних планів населених пунктів, але й плани зонування територій, і детальні плани територій.

Крім того, узгоджувальна комісія, яка вирішуватиме спірні питання в процесі громадських слухань, повинна складатися не менше ніж із 50% представників громадськості, що в результаті має виключити будь-який тиск із боку державних органів або органів місцевого самоврядування при вирішенні цих питань.

Реалізація прав громадян на участь у громадських слуханнях здійснюється через обов`язок органів місцевого самоврядування оприлюднювати вищезазначені проекти не пізніше ніж у місячний термін. Визначення конкретних термінів для організації попередніх слухань має дисциплінувати місцеві ради в питанні залучення громадськості, вважає юрист.

Законом передбачено механізм реалізації громадянами своїх прав впливати на зміст проектів містобудівної документації. При цьому реалізація таких прав вимагає не лише активної громадянської позиції, але й наявності певних знань у сфері містобудування, державних будівельних норм і т.п., оскільки пропозиції громадян до проектів містобудівної документації повинні бути обгрунтовані згідно з відповідними законодавчими й нормативно-правими актами, державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого ц.р. Верховна Рада прийняла в новій редакції з пропозиціями Президента України Закон "Про регулювання містобудівної діяльності".

Законом передбачено, що на громадських слуханнях мають розглядатися розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій. Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначеної у частині першій цієї статті, без проведення громадських слухань за проектами такої документації забороняється.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» й повернув його до Верховної Ради зі своїми пропозиціями.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», розроблений урядом, прийнято Верховною Радою 13 січня ц.р.