Донецьку не вистачає 1,7 тис. готельних місць для проведення Євро-2012

У Донецьку на даний час загальний дефіцит готельних номерів, необхідних для проведення півфінального матчу чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 (для розміщення цільових груп УЄФА), становить понад 1,7 тис. місць.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

У повідомленні наголошується, що покрити дефіцит планується за рахунок підписання контрактів з низкою діючих готелів Донецького регіону, а також об`єктів готельної інфраструктури інших обласних центрів України з організацією послуг доставки.

У цілому Агентством з розміщення цільових груп УЄФА Євро-2012 (компанією «TUI Travel») вже підписані договори з 53 існуючими готелями на більш ніж 2 тис. номерів.

Крім того, в ОДА повідомили, що в регіоні зараз будуються і реконструюються 19 готелів із законтрактованим номерним фондом близько 1,8 тис. номерів.

Здача в експлуатацію цих готелів дозволить довести кількість номерів для розміщення цільових груп УЄФА до 3,8 тис., стверджують в ОДА.