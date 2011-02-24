Євростат: 18% європейців живуть у перенаселених квартирах

Брюссель. 18% європейців, або кожний шостий, живуть в перенаселених квартирах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчать дані Євростату про умови проживання європейців за 2009 рік, оприлюднені 23 лютого.

За даними Євростату, в цілому, в середньому по ЄС 42% населення живе в квартирах, 34% - к будинках, що окремо стоять, 23% - у будинках, які мають, як мінімум, одну спільну стіну з іншими будинками. Проте, умови життя в різних країнах-членах помітно різняться.

Статистика свідчить, що 16% європейців проживають у квартирах з дахом, що протікає, або з підвищеною вологістю, 7% вважають свої квартири дуже темними, 4% - не мають туалетів зі зливом, 3% - проживають у квартирах без душу або ванни.

За даними Євростату, у 2009 році квартири були найпоширенішим видом проживання для громадян Латвії (66% людей проживало у квартирах), Естонії та Іспанії (по 65%), Литви (58%), Греції (56%), Чехії, Німеччини та Італії (по 53%).

В окремих будинках у 2009 році більш всього людей проживало у Словенії (69%), Угорщині (68%), Румунії (61%), Данії (58%) і Швеції (51%).

У частково окремих будинках проживало більше половини населення Нідерландів і Великобританії (по 61%), а також Ірландії (58%).

Євростат відзначає, що більше за інших у перенаселених квартирах в 2009 році жили жителі Латвії (58%), Румунії та Угорщини (по 55%), Польщі і Литви (по 49%), Болгарії (47%).

Найменше проблема перенаселеності квартир торкнулася жителів Кіпру, де лише 1% населення проживає у перенаселених помешканнях, Нідерландів (2%), Іспанії (3%), Ірландії, Бельгії і Мальти (по 4%).