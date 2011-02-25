Янукович вимагає зрівняти комунальні тарифи в усіх регіонах України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від керівників на місцях найближчим часом зрівняти комунальні тарифи в усіх регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, у прямому ефірі відповідаючи на питання громадян України у рамках проекту "Розмова з країною".

"Я прошу і попереджаю: найближчим часом нам слід зрівняти тарифи на воду, газ, житлово-комунальні тарифи в регіонах, щоб вони були єдиними", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Також, за його словами необхідно прийняти ряд законів і інших правових актів для забезпечення єдиного рівня тарифів на комунальні послуги. "Далі так ми не можемо жити. Не можемо. Має бути в державі порядок і справедливість по відношенню до кожної людини в цих питаннях", - заявив він.

Як зазначив В. ЯНУКОВИЧ, рівень комунальних тарифів може бути знижений, якщо будуть "прибрані зайві підприємства, що надають комунальні послуги населенню".