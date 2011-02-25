Держава в окремих випадках буде давати житло безкоштовно

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що держава в окремих випадках надаватиме житло безкоштовно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в прямому ефірі, відповідаючи на питання громадян України у рамках проекту "Розмова з країною".

В цілому, за словами В. ЯНУКОВИЧА, ціна на житло в Україні буде ринковою, але держава будуватиме і соціальне житло. "Підхід буде таким, що дасть можливість людині його придбати. Ціни будуть дуже низькими, а в окремих випадках - коштом держави. Ми створимо такі умови. Але це будуть окремі випадки", - сказав Президент.

Він зазначив, що об`єми такого будівництва залежатимуть від можливостей державного бюджету.

Крім того, Президент пообіцяв, що в країні створюватимуться умови для будівництва молодіжного житла, для розвитку іпотечного кредитування.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, необхідно продумати механізми видачі кредитів не лише для придбання самого житла, але і для придбання устаткування (меблі, побутова техніка, посуд) для цієї квартири.