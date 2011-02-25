КМДА не може домовитись з “Київенерго” через колізію у нормативних держактах

Начальник Головного управління цінової політики Київської міськдержадміністрації Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ заявляє, що керівництво столиці не може домовитись з компанією “Київенерго” у питанні визначення її виробником послуг тепла і гарячого водопостачання через колізію в уержавних нормативних актах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, органи місцевого самоврядування затвердужють тарифи виробникам і виконавцям комунальних послуг.

“Ми ці тарифи затвердили. Разом з тим, у Києві впродовж майже 7 років виконавець послуг не визначений. Київрада свого часу визначила виконавця послуг, але це рішення було скасовано у судовому порядку”, - зазначив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

За його поясненням, підставою для скасування цього рішення стало те, що МінЖКГ видало наказ про порядок визначення виконавця послуг, відповідно до якого виконавцем послуг може бути визначений суб’єкт підприємницької діяльності, який дав згоду на виконання комунальних послуг або на їхнє виробництво.

“І створилась колізія: є підприємство, яке володіє комунальним обладнанням, де виробляється комунальна послуга, де йде регулювання як якісних параметрів, так і кількісних. Колізія полягає у тому, що організація, яка безпосередньо впливає на якість послуг, на сьогодні може зайняти позицію: не визнавати себе ні виробником, ні виконавцем... А ми нічого зробити не можемо, незважаючи на те, що протягом 6 років міська влада зверталась у міністерство, Кабінет міністрів, Антимонопольний комітет, Мін’юст, до всіх. А віз і нині там”, - заявив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Разом з тим, за його словами, питання зараз “загострилось”, і КМДА й особисто голова держадміністрації Олександр ПОПОВ вирішують його.

“І я думаю, що ми все ж зуміємо внести зміни у цей наказ або будуть прийняті якісь інші нормативні документи, які дозволять визначити виконавця послуг у Києві, що дасть можливість мешканцям-споживачам укласти угоди безпосередньо з тими суб’єктами, які виробляють і надають комунальні послуги, мається на увазі опалення, гаряча вода, холодна вода і водовідведення”, - сказав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Він висловив упевненість, що визнання компанією “Київенерго” себе виконавцем послуг дасть можливість суттєво збільшувати свої надходження. “І незрозуміло, чому відмовдяються фактично від додаткових коштів”, - додав він.

На запитання УНІАН, чому КМДА не може розірвати договір з “Київенерго”, якщо компанія не хоче визнати себе виробником і передати тепломережі КП “Київтеплокомунерего”, В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ відповів: “Тому що тут задіяні як адміністрація, так і депутатський корпус (Київради). Я не готовий дати вичерпну відповідь на це запитання”.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2010 року заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК заявляв, що наступного тижня Київська міськдержадміністрація та «Київенерго» планують остаточно вирішити питання щодо визначення офіційного виробника послуг з гарячого водопостачання та теплопостачання в Києві. Він наголосив на наявності лише двох можливих варіантів: або виробником стає «Київенерго», або комунальне підприємство «Київтеплокомуненерго».

За його словами, якщо сьогодні компанія «Київенерго» має на своєму балансі теплопункти, то вона має бути виробником гарячої води і надавати мешканцям цю послугу, а отже, бути виконавцем цих послуг. «Або ми забираємо у комунальну власність усі ці теплопункти, і тоді комунальне підприємство буде надавати послуги мешканцям міста. Я думаю, що ці спекуляції треба вже завершувати, і ми, думаю, найближчим часом це питання вирішимо», - заявив О.МАЗУРЧАК.

25 жовтня 2010 року тодішній перший заступник голови міськдержадміністрації О.ПОПОВ висловив переконання, що місто найближчим часом має переглянути формат співпраці з компаніями “Київенерго” і “Київводоканал”.