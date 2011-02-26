Міністерство культури виступає проти будівництва в охоронній зоні навколо “Софії Київської”

Міністерство культури і туризму України виступає проти будівництва в охоронній зоні навколо національного заповідника “Софія Київська”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр культури і туризму України Михайло КУЛИНЯК заявив 25 лютого на прес-конференції у Києві.

Коментуючи будівництво житлового комплексу на вул. Гончара, 17/23, що входить до буферної зони навколо “Софії Київської”, М.КУЛИНЯК зазначив, що поки що це не є сферою компетенції міністерства, але після того як заповідник остаточно перейде у підпорядкування Мінкульту, він займатиметься цим питанням.

“Протягом 2010 року Міністерство культури неодноразово висловлювало свою думку щодо цього будівництва. Тут немає ніякого секрету, що ми були категорично проти. Свою позицію я змінювати не збираюсь, і коли ми будемо мати до цього безпосереднє відношення, я буду продовжувати добиватись зупинки цього будівництва, як ми добиваємося і зараз”, - сказав М.КУЛИНЯК.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2009 року прокуратура Києва винесла припис, яким вимагала негайно припинити дію дозволу на виконання будівельних робіт від 06.06.2008 р., виданого ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» для будівництва житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення і вбудованим паркінгом по вулиці Олеся Гончара, 17-23 у Шевченківському районі міста Києва.

Разом із тим ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» заявилл, що не має наміру відмовлятися від продовження будівництва об`єкту, незважаючи на всі перешкоди.

У свою чергу, кияни організовували акції протесту з вимогами припинити будівництво за цією адресою, яке загрожує руйнацією довколишніх старовинних будинків та “Софії Київській”.

27 травня 2010 року депутати Київради зобов’язали ТОВ зупинити будівництво житлового комплексу за адресою: вул. Олеся Гончара, 17-23 та привести всю свою документацію у відповідність до вимог Генерального плану столиці та правил забудови в історичній зоні.