Попов сподівається, що до кінця року тарифи на ЖКП у Києві не підвищуватимуться

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ сподівається, що до кінця поточного року тарифи на житлово-комунальні послуги в Києві не підвищуватимуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на церемонії відкриття першої черги станції теплопостачання "Позняки" в Києві.

"Я сподіваюся, що ми до 1 січня (2012 року - УНІАН) більше не матимемо підвищення, хоча це залежить від НКРЕ", - сказав О.ПОПОВ.

При цьому він не унеможливив перегляду тарифів, зазначивши, що рішення про їх підвищення важко сприймуть жителі столиці.

О.ПОПОВ також сказав, що міська влада має намір детально вивчити результати розпорядження, що вже набуло чинності, про підвищення тарифів на тепло і водопостачання в частині захисту малозабезпечених категорій громадян, а також дієвості механізмів введення знижок для тих, хто своєчасно оплачує житлово-комунальні послуги.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 1 лютого 2011 року підвищені тарифи на ЖКП для населення відповідно до рішень НКРЕ. Також мерія столиці підписала розпорядження про введення в дію з 1 лютого ц.р. нових тарифів за утримання будинків і прибудинкових територій для кожного окремо взятого житлового будинку.

За даними КМДА, з лютого у зв'язку з подорожчанням гарячої води і опалення квартирна плата для киян підвищиться в середньому в 1,3 раза.

Крім того, відповідно до розпорядження КМДА від 27 січня 2011 р., у Києві з 1 березня на 10-18% зростуть тарифи для населення на холодну воду і водовідведення і, відповідно, збільшиться вартість гарячої води і її відведення - на 23-28% порівняно з січневими тарифами.

У мерії прогнозували, що у зв'язку з цим з 1 березня для киян квартплата, з урахуванням вартості комунальних послуг, зросте в середньому на 25-28%.