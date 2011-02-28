КМДА оголосила конкурс на кращу концепцію відновлення Десятинної церкви

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження про оголошення бліц-конкурсу на визначення кращої містобудівної концепції культурного архітектурного і художнього відновлення пам'ятника археології національного значення "Дитинець древнього Києва VIII - X ст. з фундаментом Десятинної церкви X ст".

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Конкурс проводиться з 25 лютого до 25 квітня 2011 року, підведення підсумків конкурсу відбудеться до 29 квітня поточного року.

Виставка конкурсних робіт експонуватиметься в приміщенні Будинку архітектора по вул. Б.Грінченка, 7 упродовж двох тижнів після завершення терміну представлення робіт.

Умови конкурсу передбачають консервацію і сучасну музеєфікацію автентичних залишків і слідів церкви Богородиці (Десятинної), створення архітектурного ансамблю з інфраструктурою музейного комплексу. Важливо передбачити можливість проведення подальших науково-археологічних і історико-культурних досліджень древніх поселень епохи неоліту і залізного віку, цитаделі древнього Києва Х ст., некрополя X і XI віків, залишків князівських палаців, слідів перших етапів формування державності в Київській Русі з єдиної для усіх слов'янських народів Східної Європи духовної і символічної цінності - церкви Богородиці (Десятинної) X - XIII вв.

Також поставлено завдання створити належні умови для відкритого екскурсійного відвідування усього комплексу пам'ятників історико-культурної спадщини всесвітнього значення, відправлення релігійних потреб громадян і проведення інших заходів. Крім того необхідно визначити доцільну пішохідно-транспортну схему навколо пам'ятника, знайти кращі рішення щодо комплексного благоустрою, озеленення, екологічного оздоровлення і нічного освітлення території.

Участь у конкурсі можуть взяти фахівці, авторські колективи і юридичні особи, що мають відповідний професійний рівень. Реєстрація учасників і видача конкурсної документації проводиться в тижневий термін з дня оголошення конкурсу, а саме: з 25 лютого до 1 березня 2011 року за адресою: вул. Хрещатик, 32, 2-й поверх, кімната 26 (тел. 278-80-65).

Авторові або авторському колективу, який отримає перше місце, надається перевага для подальшої розробки і реалізації ідеї за домовленістю із замовником конкурсу, яким визначено Головне управління містобудування архітектури і дизайну міського середовища спільно з Державною службою з питань національної культурної спадщини.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого ц.р. міністр культури і туризму Михайло КУЛИНЯК запевнив, що на території залишків Десятинної церкви не планують будівництво нових церков.

"Максимально, що там відбуватиметься на сьогодні, це музеєфікація залишків", - сказав М.КУЛИНЯК.

При цьому він зазначив, що ніхто не знає, як виглядала Десятинна церква, і це є темою для наукових досліджень. За словами М.КУЛИНЯКА, місце, на якому стояла церква, є національним пам'ятником і згідно із законом не може передаватися у власність.

Як відомо, раніше ряд ЗМІ цитували представника УПЦ Московського патріархату, який заявив, що вже готовий проект будівництва нової культової споруди на фундаменті Десятинної церкви.