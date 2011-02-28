Мін’юст пропонує змінити закон про держреєстрацію прав на нерухомість

Міністерство юстиції розробило законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Про це йдеться на сайті міністерства.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, проект розроблено Міністерством юстиції з метою вдосконалення процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

У міністерстві відзначають, що розробка проекту була зумовлена наявністю певних недоліків, які були виявлені у процесі реалізації закону від 11 лютого 2010 року «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». У подальшому, в процесі застосування, такі норми могли б призвести до незручностей як фізичних і юридичних осіб, так і органів державної реєстрації прав.

Окрім того, з часу набирання чинності даним законом сталися зміни у законодавстві, пов`язані з речовими правами на нерухоме майно, обтяженнями таких прав, їх державною реєстрацією. Зокрема, набрав чинності Податковий кодекс України, указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», було внесено зміни до законів «Про виконавче провадження» та деякі інші законодавчі акти України з удосконаленню процедури примусового виконання рішень судів.

Законопроект передбачає необхідність подання документів на державну реєстрацію прав як у паперовій, так і в електронній формі. Пропонується запровадити надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно як органами державної реєстрації прав, так і нотаріусами. Передбачається можливість отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно особам, які мають речові права на чуже нерухоме майно. Крім того, пропонується визначити порядок взаємодії органів державної реєстрації прав з Державною виконавчою службою, органами Державної податкової служби, нотаріусами, а також органом, який здійснює ведення Державного земельного кадастру.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Верховна Рада прийняла цей закон 11 лютого 2010 року.